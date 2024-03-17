На Выборах Президента РФ во Владимирской области проголосовало 60% избирателей. Полная информация...

На Выборах Президента РФ во Владимирской области проголосовало 60% избирателей.Полная информация (к 15:00, 17 марта 2024 года) смотрите в свежем комментарии Председателя избирательной комиссии Владимирской области - Вадима Минаева.