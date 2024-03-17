На Выборах Президента РФ во Владимирской области проголосовало 60% избирателей.
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<a href="https://33live.ru/novosti/17-03-2024-na-vyborax-prezidenta-rf-vo-vladimirskoj-oblasti-progolosovalo-60-izbiratelej-.html" target="_blank">На Выборах Президента РФ во Владимирской области проголосовало 60% избирателей </a> - На Выборах Президента РФ во Владимирской области проголосовало 60% избирателей.
Полная информация...
[url=https://33live.ru/novosti/17-03-2024-na-vyborax-prezidenta-rf-vo-vladimirskoj-oblasti-progolosovalo-60-izbiratelej-.html]На Выборах Президента РФ во Владимирской области проголосовало 60% избирателей [/url] - На Выборах Президента РФ во Владимирской области проголосовало 60% избирателей.
Полная информация...