Народные приметы на 18 марта. Почему в день Конона Огородника рекомендуется добавить в напиток...

Народные приметы на 18 марта. Почему в день Конона Огородника рекомендуется добавить в напиток корицу?В понедельник, 19 марта 2024 года православные чтут память священномученика Конона Мандонского, - покровителя и защитника огородников, посевов и урожая.К лику святых его причислили за истинную веру. Конон принял мученическую смерть при гонении на христиан. В житиях святых его упоминают как Конона-огородника, и крестьяне его очень почитали. В этот день они занимались подготовкой к новому сезону. Про 19 марта говорили: «Юнон Огородник на огород зовет» и «Если на Юнона вёдро, то летом града не будет».Что можно и нельзя делать в день Конона Огородника?- Разрешалось заниматься делами: проводить уборку дома, стирать, копать огород. Считалось, что Конон Огородник не любит лентяев, поэтому, чтобы задобрить его, было необходимо проявить трудолюбие.- В этот день не совершали крупные покупки, так как считалось, что она будет неудачной.- Люди, которые на Конона добавят в напитки корицу, смогут прожить долгую и счастливую жизнь.- Нельзя сплетничать и распускать слухи о других людях. Это может привести к икоте, а в худшем случае - к заиканию.- Это время считается удачным для замачивания семян капусты и помидоров для высадки в парники. Использовать для этого лучше талую снеговую воду.Погодные приметы на 18 марта:- День сухой и ясный — летом не будет града.- Если встретить трясогузку — будет теплая весна.- Грач гнездится, значит, спустя три недели можно приступать к посевным работам.Фото: freepik.com