Общественники дискутируют по поводу названий новых городских объектов Владимира Общественная...

Общественники дискутируют по поводу названий новых городских объектов ВладимираОбщественная палата и Совет старейшин Владимира продолжают обсуждение перспективы присвоения новым городским объектам имен исторических деятелей, имеющих отношение к региональной столице.В администрации города уточнили, что речь идет о выборе названий для нового путепровода через Рпень и будущего моста через Клязьму, строительство которого планируется в ближайшей перспективе. Пока что на рассмотрении находятся имена великих владимирских князей - Александра Невского и Андрея Боголюбского.На встрече общественников свое мнение по обсуждаемому вопросу высказали ученые - преподаватели ВлГУ, студенты, представители Владимирского отделения Российского исторического общества, Центра компетенций Владимирской области.«Владимирские князья — ресурс территориального развития» - так была сформулирована тема состоявшегося диалога.Напомним, что в феврале городская топонимическая комиссия отложила вопрос о наименовании путепровода на Рпенском проезде в честь Александра Невского.Андрей Тихонов, завкафедрой «История, археология и краеведение» Гуманитарного института ВлГУ, председатель Союза краеведов Владимирской области, дав краткую историческую справку о вкладе Александра Невского в становление и развитие Владимира, подчеркнул, что целесообразность увековечивания его имени в городских топонимах не вызывает сомнений. Его мнение было поддержано всеми участниками встречи.Однако, дискуссия развернулась вокруг выбора моста для присвоения ему имени Александра Невского. Мнения участников разошлись: некоторые считали, что такой топоним более подходит для наименования более крупного объекта; кто-то был уверен, что этот объект должен находиться в историческом центре города; другие утверждали, что присвоение имен легендарных личностей однозначно будет способствовать развитию вновь обустроенных территорий.Председатель Общественной палаты Федор Лавров подытожил: обсуждение получилось очень содержательным. Дискуссия, предложенная общественниками, продолжится в ближайшее время на базе одной из городских библиотек, где планируется встреча с краеведческим сообществом.Фото: администрация Владимира