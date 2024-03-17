Оздоровительный лагерь «Дружба» приглашает юных владимирцев увлекательно провести лето В Центре...

Оздоровительный лагерь «Дружба» приглашает юных владимирцев увлекательно провести летоВ Центре сотворчества «Апельсин» объявили старт продаж путевок в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» на летний сезон 2024 года.Продажи будут осуществляться с 1 апреля в МАО ДОЦТ «Апельсин», по адресу ул. Школьная, д. 3 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 часов.В этом году организаторы планируют сделать 3 смены:- С 9 по 22 июня «Ты+Я=Дружная семья».- С 30 июня по 20 июля «Плейлист лета».- С 23 июля по 12 августа «Дружба в эфире».Документы, которые необходимо предоставить в Учреждение для получения путевки в лагерь:- Паспорт заявителя (законного представителя), подающего заявление.- Копия свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего.- Справка с места работы законного представителя, подающего заявление на предоставление путевки (от ИП копии свидетельства ИНН, ОГРН).- Для родителей, имеющих разные фамилии с ребенком: копия свидетельства о браке, разводе, либо другого документа, подтверждающего перемену фамилии.- Документ, подтверждающий место пребывания ребенка на территории муниципального образования Камешковского района.- Копия медицинского полиса ребенка.- Копия СНИЛСа ребенка.- Номер сертификата ПФДО.Номер телефона для справок 2-17-60 или 2-17-55Более подробную информацию можно посмотреть на сайте организации ЦТ «Апельсин»Фото: freepik.com; ЦТ «Апельсин»