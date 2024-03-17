Оздоровительный лагерь «Дружба» приглашает юных владимирцев увлекательно провести лето
В Центре...
Оздоровительный лагерь «Дружба» приглашает юных владимирцев увлекательно провести лето
В Центре сотворчества «Апельсин» объявили старт продаж путевок в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» на летний сезон 2024 года.
Продажи будут осуществляться с 1 апреля в МАО ДОЦТ «Апельсин», по адресу ул. Школьная, д. 3 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 часов.
В этом году организаторы планируют сделать 3 смены:
- С 9 по 22 июня «Ты+Я=Дружная семья».
- С 30 июня по 20 июля «Плейлист лета».
- С 23 июля по 12 августа «Дружба в эфире».
Документы, которые необходимо предоставить в Учреждение для получения путевки в лагерь:
- Паспорт заявителя (законного представителя), подающего заявление.
- Копия свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего.
- Справка с места работы законного представителя, подающего заявление на предоставление путевки (от ИП копии свидетельства ИНН, ОГРН).
- Для родителей, имеющих разные фамилии с ребенком: копия свидетельства о браке, разводе, либо другого документа, подтверждающего перемену фамилии.
- Документ, подтверждающий место пребывания ребенка на территории муниципального образования Камешковского района.
- Копия медицинского полиса ребенка.
- Копия СНИЛСа ребенка.
- Номер сертификата ПФДО.
Номер телефона для справок 2-17-60 или 2-17-55
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте организации ЦТ «Апельсин»
Фото: freepik.com; ЦТ «Апельсин»