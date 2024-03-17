Пострадавших нет.

Пострадавших нет.Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в городском округе Домодедово и Раменском городском округе Московской области. На месте падения обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На месте работают специалисты экстренных служб, написал градоначальник в своем .Во вторник, 12 марта, силы противовоздушной обороны атаку беспилотного летательного аппарата в Раменском городском округе. Всего средства ПВО уничтожили 25 украинских дронов в ряде регионов.