Специалисты назвали владимирцам самые полезные продукты для работы сердца Эксперт Центра...

Специалисты назвали владимирцам самые полезные продукты для работы сердцаЭксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина объяснила, как сделать рацион более здоровым.Потребляя пищу, мы получаем витамины и микроэлементы. Однако некоторые продукты содержат фитонциды - биологически активные вещества, обладающие свойством убивать или тормозить рост болезнетворных бактерий. Помимо этого, они помогают поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.Например, к источникам фитонцидов относят лук, чеснок и клюкву. Использования этих продуктов в приготовлении блюд положительно скажется на питании.Лук и чеснок, кстати, как и лимон, позволяют снизить количество соли в пище."Добавляя их в еду, вы сделаете ее полезнее для сердца и сосудов", - подчеркнули специалисты, добавив, что это особенно важно для людей с повышенным давлением и тех, кто испытывает проблемы с почками.Важно: использование сока лука и чеснока для самолечения - небезопасно. Такие «народные средства» лечения насморка вредят слизистой.Много антиоксидантов, необходимых для борьбы со свободными радикалами, содержится в клюкве, - напоминают специалисты. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что клюква показала "сильный эффект против смертности от кардиометаболических заболеваний (патология сердца, сосудов и обмена веществ) - 51%".Однако, взрослому человеку за день можно съесть не больше ста граммов свежей клюквы или две столовых ложки сушеных. Злоупотребление этим продуктом может спровоцировать газообразование, вздутие и диарею.Эксперты напоминают: при выборе того или иного режима питания необходимо проконсультироваться с врачом.Фото: freepik.com