Проголосовавшие электронно получат одну, три или пять тысяч призовых баллов.

Проголосовавшие электронно получат одну, три или пять тысяч призовых баллов.В Москве в понедельник, 18 марта, состоится заключительный розыгрыш призов среди тех, кто проголосовал на выборах президента России онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках. Участниками станут те, кто проголосует до 20:00 17 марта.Победители определяться не позднее 10:00. СМС-уведомления начнут поступать после 12:00 от имени DIT_MOS на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале mos.ru или в процессе голосования с использованием терминала.Активировать уникальный код необходимо до 23:59 30 апреля. Нужно зайти на сайт программы "Миллион призов", авторизоваться и нажать кнопку "Активировать код".Среди участников электронного голосования разыгрывают одну, три, пять тысяч призовых баллов, а также умную колонку. Для впервые голосующих онлайн предусмотрен гарантированный приз в размере тысячи баллов.Для семейных пар и родителей с детьми состоится специальный розыгрыш. Супруги смогут выиграть от 15 до 100 тысяч призовых баллов, если оба проголосуют электронно.Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.