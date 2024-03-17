«Участие в выборах Президента РФ - вклад в защиту нашей страны»: свой выбор сделал Владимир...

«Участие в выборах Президента РФ - вклад в защиту нашей страны»: свой выбор сделал Владимир Ковтун.Свой выбор сделал Владимир Ковтун. Герой России, полковник спецназа ГРУ и ветеран войны в Афганистане.Владимир Павлович Ковтун проголосовал на выборах Президента Российской Федерации. Сделал он это очно, лично придя на свой избирательный участок.Владимира Ковтуна по праву называют легендой российской армии, в Афганистане Ковтун первым захватил американский "Стингер".По словам полковника Ковтуна, участие в выборах Президента - вклад в защиту нашей страны.«Трудно переоценить важность этих выборов! Мы голосуем за стабильную, процветающую и сильную Россию! Другой возможности у нас не будет!», - подчеркнул Герой Российской Федерации Владимир Ковтун.ГТРК «Владимир», Мария Платанюк