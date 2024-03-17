В городе Камешково празднуют Масленицу и продолжают голосовать за Президента России. Администрация...

В городе Камешково празднуют Масленицу и продолжают голосовать за Президента России.Администрация города и газета «Знамя» публикуют кадры с избирательных участков города Камешково.Голосовать приходят, как и во многих других городах Владимирской области, семьями.Например, Михаил Анатольевич и Елена Геннадьевна Солдатовы отмечают:- В наше время нельзя оставаться в стороне от такого важного дела, как Выборы Президента России! В эти дни весь мир смотрит на нас, и нам нужно показать свою сплоченность. Мы голосуем за процветание сильной и независимой России.17 марта в Камешково на городской площади вместе с Заслуженным коллективом народного творчества «Баловень» местные жители также празднуют Масленицу.Совместить «приятное с полезным» - это по-нашему, отмечают гости праздника. И отдохнуть... И проголосовать - сделать свой ВЫБОР.Жителям Владимирской области напоминают, что тот, кто еще не успел отдать свой голос за Президента России, сделать это ещё не поздно - избирательные участки 17 марта работают до 20.00.Фото: https://vk.com/znamja