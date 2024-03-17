В Гусь-Хрустальном 97-летний Николай Ушаков - ветеран Великой Отечественной Войны сделал свой...
В Гусь-Хрустальном 97-летний Николай Ушаков - ветеран Великой Отечественной Войны сделал свой выбор.
Ветеран Великой Отечественной Войны - Николай Фёдорович Ушаков в свои 97 лет продолжает активно участвовать в жизни страны.
Выборы считает своим гражданским долгом. И всегда приходит на избирательный участок.
2024 год — не стал исключением. Как Николай Федорович Ушаков голосовал? И как его встретили на избирательном участке?
Смотрите в видео от администрации МО г.Гусь-Хрустальный.
Видео: https://t.me/gusadmin