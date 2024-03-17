В Гусь-Хрустальном на избирательных участках голосующих встречают активной развлекательной...

В Гусь-Хрустальном на избирательных участках голосующих встречают активной развлекательной программой и угощениемЯркими и позитивными кадрами с избирательных участков города Гусь-Хрустальный поделились работники администрации в своем официальном телеграм-канале.«С самого утра на избирательных участках гусевчан встречают с музыкой и угощениями. Отдельного внимания заслуживают творческие программы и всевозможные мастер-классы, подготовленные коллективами образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. Масленичные гуляния в самом разгаре!» - рассказывают участники выборов Президента РФ.По кадрам видно, что и детвора, и взрослые с удовольствием лакомятся свежей выпечкой, ароматным чаем, блинами, сладкими угощениями, участвуют в развлечениях и фотографируются.Радушная непринужденная атмосфера ждет гусевчан и сегодня - 17 марта - в завершающий день голосования.Жителям Владимирской области напоминают, что третий день Выборов завершится сегодня — 17 марта (2024 года) в 20:00, затем начнется подсчет голосов избирателей.Фото: https://t.me/gusadmin