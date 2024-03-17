В Гусь-Хрустальном на выборах проголосовала семья участника СВО.
Пресс-служба администрации МО...
В Гусь-Хрустальном на выборах проголосовала семья участника СВО.
Пресс-служба администрации МО города Гусь-Хрустальный поделилась фотографиями и видео семьи участника специальной военной операции, которые пришли на выборы Президента России.
Евгений сейчас находится в отпуске, но скоро – снова в зону проведения спецоперации.
Его поддерживают супруга Анна и маленький сынишка – вместе они пришли на избирательный участок.
Семья сделала свой выбор, она призывает проголосовать земляков за свободу, честность и справедливость!
Проявить ответственность и выбрать свое будущее никогда не "поздно".
Избирательные участки сегодня (17 марта 2024 года) работают с 8 утра до 20 часов вечера.
Фото, видео: https://t.me/gusadmin