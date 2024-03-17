Выращивание вьюнка ипомеи трехцветной может обернуться для владимирских садоводов тюрьмой. С недавних пор это растение находится в списке тех, за разведение которых грозит уголовная

Выращивание вьюнка ипомеи трехцветной может обернуться для владимирских садоводов тюрьмой. С недавних пор это растение находится в списке тех, за разведение которых грозит уголовная ответственность, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Ипомея – самый крупный род семейства Вьюнковые (насчитывается около 800 видов). Бывает ипомея лунноцветущая, пурпурная, каирская, плющевидная и так далее, но наркотические вещества содержит только одна