В Собинском районе появится микрорайон для многодетных семей
В пресс-службе Правительства...
В Собинском районе появится микрорайон для многодетных семей
В пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили о планируемом строительстве 7 километров дорог и 12 проездов в новом микрорайоне Собинского района.
На юго-западе поселка Ставрово появится микрорайон для многодетных семей. Территория будет называться «Ставровская горка», в планах строительство 400 земельных участков, а также детский сад, начальную школу и МФЦ. В то время как дорожными работами займется компания «ДСУ-3».
В планах:
- Построить новую дорогу к микрорайону.
- 12 межквартальных проездов.
- Устроить более 55 тыс. м2 дорожной одежды.
- Смонтировать 439 п.м водоотводных сооружений.
- Установить 267 опор наружного освещения.
- Установить 54 дорожных знака.
- Нанести дорожную разметку.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области