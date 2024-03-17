В Собинском районе появится микрорайон для многодетных семей В пресс-службе Правительства...

В Собинском районе появится микрорайон для многодетных семейВ пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили о планируемом строительстве 7 километров дорог и 12 проездов в новом микрорайоне Собинского района.На юго-западе поселка Ставрово появится микрорайон для многодетных семей. Территория будет называться «Ставровская горка», в планах строительство 400 земельных участков, а также детский сад, начальную школу и МФЦ. В то время как дорожными работами займется компания «ДСУ-3».В планах:- Построить новую дорогу к микрорайону.- 12 межквартальных проездов.- Устроить более 55 тыс. м2 дорожной одежды.- Смонтировать 439 п.м водоотводных сооружений.- Установить 267 опор наружного освещения.- Установить 54 дорожных знака.- Нанести дорожную разметку.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области