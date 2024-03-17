Ветеран Великой Отечественной войны, Почётный житель Петушинского района - Анатолий Гаврилов принял...

Ветеран Великой Отечественной войны, Почётный житель Петушинского района - Анатолий Гаврилов принял участие в выборах Президента РоссииВсе три дня свой ВЫБОР делают люди, которым не безразлично будущее России.В администрации города Петушки рассказали, что Ветеран Великой Отечественной войны, Почётный житель Петушинского района - Анатолий Васильевич Гаврилов накануне (16 марта) принял участие в выборах Президента России.В силу преклонного возраста, (как-никак - 99 лет!), Анатолий Васильевич голосовал дома, в кругу друзей и самых близких.«Так держать! Поздравляем Анатолия Василевича с Масленицей и желаем всегда сохранять присущее ему бодрое расположение духа, оптимизм и жизнелюбие!» - поделились поздравлением и кадрами работники администрации города Петушки.Фото: https://vk.com/wall-125901114_1679