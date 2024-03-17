Владимирцам напоминают, что дистанционное голосование продолжается Пресс-служба Министерства...

Владимирцам напоминают, что дистанционное голосование продолжаетсяПресс-служба Министерства цифрового развития напоминает владимирцам, что дистанционное голосование продолжается, при этом около 2% получили бюллетень в ДЭГ, и еще не сделали свой выбор (и его не отправили).Если вы уже получили бюллетень, но сразу не проголосовали, выполните следующие действия:1. Зайдите на портал ДЭГ vybory.gov.ruс использованием вашей учетной записи Госуслуг до 20:00 17 марта по местному времени.2. Обновите страницу (Ctrl+R или F5), перейдите к голосованию, отправьте заполненный бюллетень.3. Не меняйте устройство и браузер при голосовании!Возврат к бюллетеню возможен только с того же устройства и браузера, где была начата процедура ДЭГ. НЕ выполняйте очистку данных браузера и файлов cookie, НЕ обновляйте браузер.Фото: https://t.me/mintsifry_33