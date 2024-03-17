Владимирцам рассказали, почему ходьба снижает риск смерти на 39% Научные сотрудники Центра Чарльза...

Владимирцам рассказали, почему ходьба снижает риск смерти на 39%Научные сотрудники Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете сообщили, какое оптимальное число шагов в день необходимо делать человеку, ведущему сидячий образ жизни.Врачи часто говорят о том, что ходьба положительно влияет на здоровье. Однако, как пишут авторы работы, их исследование стало первым, когда все расчеты были произведены не на основании теоретических предположений, а на базе практических данных.Для этого они провели эксперимент, в ходе которого участникам надевали на запястье специальные приборы — акселерометры, которые измеряли физическую активность человека.Затем в течении семи дней эксперты оценивали ежедневное количество шагов и время, проведенное в сидячем положении, в том числе, - лежа, во время бодрствования. В исследовании были задействованы более 72 тысяч участников, средний возраст которых составил 61 год. Группа ученых следила за состоянием их здоровья, отслеживала данные о госпитализациях и случаях смерти.Выяснилось, что участники исследования в среднем совершают 6222 шага в день. Группа тех людей, которые совершали всего по 2200 шагов в день, были взяты в качестве образцов для сравнения и оценки влияния увеличения количества шагов на смертность и сердечно-сосудистые события.Среднее время, проведенное в сидячем положении, составило 10,6 часов в день. Поэтому участников исследования, проводивших в сидячем положении более 10,5 часов в день, квалифицировали, как людей с высокой продолжительностью сидячего образа жизни. Соответственно, ниже этой отметки оказались люди с низкой продолжительностью сидячего образа жизни. Проведенные измерения позволили объективно измерить, могут ли, и как именно, "ежедневные шаги" компенсировать риски для здоровья, связанные с сидячим образом жизни.Оказалось, что всего 9-10 тысяч шагов в день могут противодействовать рискам для здоровья, связанным с продолжительным сидячим образом жизни.Такая непринужденная физическая нагрузка снижает риск смерти на 39% а риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 21% Удивляет, что происходит это независимо от того, сколько времени человек провел в сидячем положении.Фото: freepik.com