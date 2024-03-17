Владимирцам рассказали, в каком случае банк несет ответственность за пропажу ценностей из...

Владимирцам рассказали, в каком случае банк несет ответственность за пропажу ценностей из ячейкиВерховный суд Российской Федерации разъяснил, когда банк отвечает за пропавшие из его ячейки деньги клиента.По мнению высокой судебной инстанции, договор предоставлении индивидуального банковского сейфа означает, что именно банк несет ответственность за содержимое ячейки. Таким образом, в случае ЧП банк обязан доказать, что посторонние люди не имели доступ к сейфу.Обычно банки объясняют своим клиентам, попавшим в аналогичную ситуацию, что они лишь предоставили сейф, в то время как об охране речь не идет. И суды с ними соглашаются. Но после «революционного» разъяснения Верховного суда, судебная практика должна измениться.Разберёмся наглядно. Гражданка положила деньги в ячейку, откуда они благополучно «испарились». Она потребовала взыскать с финансового учреждения убытки и компенсировать ей моральный ущерб. В суде женщина рассказала, что она подписала с банком договор о предоставлении индивидуальной ячейки для хранения денег.Суд запросил полицию, которая вела дело, и получил заключение экспертизы о том, что замок был открыт «преступным путем». В самом коробе замка был пластилин, что "указывает на изготовление дубликата мастер-ключа". Помимо этого, там был найден фрагмент картона.Но суд первой инстанции встал на сторону банка и гражданке отказал. Апелляция с отказом согласилась. А кассация заявила, что женщина не права в своих претензиях к банку, так как он не отвечает за сохранность того, что лежит в ячейке.Как итог, - дело попало в Верховный суд. Тот изучил его и заявил, что решения приняты с "существенными нарушениями норм права".В статье 922 Гражданского кодекса говорится, что банк обеспечивает клиенту возможность положить и забирать из ячейки ценности "вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка".Верховный суд РФ сделал вывод: банк несет ответственность за сохранность содержимого сейфа и освобождается от нее, если докажет, что доступ «чужих» к сейфу без ведома клиента был невозможен.Фото: freepik.com