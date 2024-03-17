Владимирская область дождалась наступления метеорологической весны Регион продолжает ощущать...

Владимирская область дождалась наступления метеорологической весныРегион продолжает ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. В такой ситуации сформируется облачная с прояснениями погода.В понедельник, 18 марта 2024 года, температура воздуха составит +4°C. При этом скорость северо-восточного ветра достигнет 3 м/с.Синоптики прогнозируют повышение влажности до 87%. Атмосферное давление в первый рабочий день недели не порадует: оно тоже возрастет и достигнет 755 мм ртутного столба«Отклики» зимы не будут ощущаться даже в темное время суток. Видимо, она окончательно нас покинула, и природа взяла курс на потепление. В Гидрометцентре сообщили: вечером ожидайте отметку на столбиках термометра +1°C.Понедельник — день тяжелый. Особенно после масленичных выходных, когда нужно вновь «втягиваться» в рабочий режим."Зелень нивы, рощи лепет,В небе жаворонка трепет,Теплый дождь, сверканье вод,-Вас назвавши, что прибавить?Чем иным тебя прославить,Жизнь души, весны приход?"(Василий Жуковский)Народный прогноз на 18 марта:На Руси верили: если стоит ясная и сухая погода, то летом не должно быть града; длинные сосульки выросли – к долгой весне; птицы прилетели с юга – к теплой весне.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений