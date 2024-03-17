Спасатели приехали на вызов девушки, у которой собака провалилась в колодец, глубиной в 4 кольца. Это произошло вечером 15 марта в поле во владимирском микрорайоне Пиганово. Как рассказали

Спасатели приехали на вызов девушки, у которой собака провалилась в колодец, глубиной в 4 кольца. Это произошло вечером 15 марта в поле во владимирском микрорайоне Пиганово. Как рассказали спасатели поисково-спасательного отряда Владимира, девушка вместе с песиком шла в избирательный пункт. В покрытом снегом поле собачка не заметила глубокий колодец и упала в него. хозяйка пыталась