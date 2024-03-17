Во Владимирской области избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Региональный...

Во Владимирской области избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.Региональный Избирком информирует, что 17 марта в 20.00 во Владимирской области завершилось голосование на выборах Президента России.Избирательные участки закрылись. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.Сообщается, что для ускоренного ввода данных в Государственную автоматизированную систему «Выборы» будет применяться технология изготовления протоколов УИК об итогах голосования с QR-кодом.82 избирательных участка в Коврове и Александрове, оборудованные комплексами обработки избирательных бюллетеней, завершили работу наряду с остальными, технических сбоев, препятствующих проведению голосования, не возникало.Фото: ГТРК «Владимир»