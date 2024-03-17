Во Владимирской области около 65% избирателей проголосовали на Выборах Президента...

Во Владимирской области около 65% избирателей проголосовали на Выборах Президента России.Региональный Избирком опубликовал данные по явке по состоянию на 18 часов 17 марта.В списки избирателей во Владимирской области включено 1 077 170 избирателей.По состоянию на 18:00 17 марта на участках проголосовало 585 319 человек.Дистанционно проголосовало - 113 090 избирателей.Всего участие в голосовании приняли 698 409 избирателей, то есть к 18:00 явка составила 64,84 %.Фото: ГТРК «Владимир»