Во Владимирской области около 65% избирателей проголосовали на Выборах Президента...
Во Владимирской области около 65% избирателей проголосовали на Выборах Президента России.
Региональный Избирком опубликовал данные по явке по состоянию на 18 часов 17 марта.
В списки избирателей во Владимирской области включено 1 077 170 избирателей.
По состоянию на 18:00 17 марта на участках проголосовало 585 319 человек.
Дистанционно проголосовало - 113 090 избирателей.
Всего участие в голосовании приняли 698 409 избирателей, то есть к 18:00 явка составила 64,84 %.
Фото: ГТРК «Владимир»