Во Владимирской области полицейские зафиксировали 113 случаев игнорирования правил тонировки стекол...

Во Владимирской области полицейские зафиксировали 113 случаев игнорирования правил тонировки стекол автомобиляВ пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили о проведенных госавтоинспекторами рейдах в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах. Мероприятия были направлены на выявление и привлечение к ответственности водителей, игнорирующих правила тонировки стекол автомобиля.Полицейские измеряли тонировку с помощью специальных приборов. Как итог, - в Гусь-Хрустальном районе задокументировали 97 административных правонарушений, а в Петушинском — 76.“В отношении каждого из водителей, светопропускание стекол автомобилей которых не соответствовало требованиям ГОСТа, сотрудниками полиции составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.”, - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Нарушившие требования безопасности автолюбители должны заплатить штраф, а также привести стекла «в порядок» в течении 10 дней.Сотрудники полиции напоминают, что передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%, а лобовое - не менее 75%. Тонировка, сетки, шторки и легкосъемная пленка ограничивают водителю обзор и увеличивают риск аварийных ситуаций.Госавтоинспекторы продолжат проводить рейды, направленные на повышение безопасности на дорогах. Они рекомендуют привести свою машину в состояние, соответствующее техническому регламенту.Фото: freepik.com