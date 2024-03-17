Во Владимирской области стартует приём заявок на премию «Экология — дело каждого» В администрации...

Во Владимирской области стартует приём заявок на премию «Экология — дело каждого»В администрации Владимира сообщили о старте приёма заявок на международную премию "Экология - дело каждого".Главными миссиями природоохранительного проекта являются экологическое просвещение, повышение общественной экологической активности среди детей молодежи и старшего поколения.Участники создают видеоролики, рисунки, фотографии и мультфильмы на тему экологии. Победители и призеры смогут претендовать на уникальную экологическую смену во Всероссийском детском центре "Орлёнок" или других лагерях Черноморского побережья.Оставить заявку можно на сайте