В Ковровском районе в трёх деревнях отсутствовала вода.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области, поступило очень много жалоб из деревень Панюкино, Ивакино и Полевая. Местные жители сообщали о засорении колодцев и скважин в связи с размещением рядом нелегальной свалки.После обращения сотрудников надзорного ведомства в администрацию района выяснилось, что артезианские скважины никем не обслуживаются. Шахтные колодцы и другие водоснабжающие объекты не состоят в реестре муниципального имущества.Роспотребнадзор направил иск в Ковровский городской суд. В списке требований признание бездействия администрации района и организация водоснабжения. Суд удовлетворил запрос надзорного ведомства, решение в законную силу не вступило и его можно обжаловать.