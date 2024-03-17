Во Владимирской области выявили незаконное увеличение срока годности рыбы В пресс-службе...

Во Владимирской области выявили незаконное увеличение срока годности рыбыВ пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской области сообщили о выявленном, благодаря искусственному интеллекту ФГИС «Меркурий», увеличении срока годности рыбной продукции.В феврале 2024 года ветеринарным врачом, который закреплен за рыбоперерабатывающим предприятием в Петушинском районе, оформлен производственный сертификат на филе желтоперого тунца мороженного обработанного СО (полуфабрикат) массой 5241,1 кг, срок годности которого был продлен на 1 день.Таким образом, хозяйствующий субъект нарушил требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».Как итог, - ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, которое находится на контроле Управления.“Кроме того, в Инспекцию государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области направлено письмо по поводу действий, связанных с нарушением Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, ветеринарным врачом.”, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Владимирской областиФото: freepik.com