«Всемирная паутина»: владимирцам рассказали, как появился интернет Когда стоит отмечать день...

«Всемирная паутина»: владимирцам рассказали, как появился интернетКогда стоит отмечать день рождения всемирной паутины? Если верить ей же, то в середине марта. И связывают, так называемое, "открытие интернета" с именем британца Тима Бернерса-Ли, который с бельгийцем Робертом Кайо изобрел технологию интернета в таком виде, какой мы знаем ее сейчас.Кандидат технических наук Юрий Монахов рассказал в интервью «Радио России — Владимир» подробности появления всемирной паутины.Послушать полное интервью можно по ссылке.Фото: freepik.com