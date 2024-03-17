«Всемирная паутина»: владимирцам рассказали, как появился интернет
Когда стоит отмечать день...
«Всемирная паутина»: владимирцам рассказали, как появился интернет
Когда стоит отмечать день рождения всемирной паутины? Если верить ей же, то в середине марта. И связывают, так называемое, "открытие интернета" с именем британца Тима Бернерса-Ли, который с бельгийцем Робертом Кайо изобрел технологию интернета в таком виде, какой мы знаем ее сейчас.
Кандидат технических наук Юрий Монахов рассказал в интервью «Радио России — Владимир» подробности появления всемирной паутины.
Послушать полное интервью можно по ссылке.
Фото: freepik.com