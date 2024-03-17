Художников приглашают во Владимир для исследования средневековой русской культуры Однако близкое...

Художников приглашают во Владимир для исследования средневековой русской культуры"Однако близкое остаётся человеку самым далёким", Мартин ХайдеггерС такой цитатой Центр современной культуры «Флигель» приглашает художников исследовать пласт средневековой русской культуры с 10 по 15 века и представить свое видение с помощью различных медиумов и жанров.Владимирская область известна внушительным количеством памятников. Организаторы задаются вопросом, остаются ли они доступными для нашего восприятия вне своего исторического контекста?В творческом объединении хотят создать пространство межкультурного, межвременного диалога. Таким образом, язык современного искусства возьмет на себя роль своеобразного “переводчика”. Иными словами, - «Флигель» планирует провести совместные исследования русской культуры, чтобы сделать её ближе и понятнее современному зрителю.Центр современного искусства хочет дать возможность участникам организовать посещение объектов культуры, открыть доступ к архивам, «состыковать» встречи с экспертами. Для этого сотрудники ведут переговоры с музеями.Заявки на участие в выставке «со-здесь-бытие» принимают с 9 марта по 6 апреля включительно. Работы будут отбираться галереей совместно с куратором проекта и приглашенными экспертами, исходя из их соответствия теме и оригинальности идей. Выставку планируют открыть к маю 2024 года, и продлится она до конца июня.Записаться можно по ссылкеФото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений