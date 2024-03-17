Художников приглашают во Владимир для исследования средневековой русской культуры
Однако близкое...
Художников приглашают во Владимир для исследования средневековой русской культуры
"Однако близкое остаётся человеку самым далёким", Мартин Хайдеггер
С такой цитатой Центр современной культуры «Флигель» приглашает художников исследовать пласт средневековой русской культуры с 10 по 15 века и представить свое видение с помощью различных медиумов и жанров.
Владимирская область известна внушительным количеством памятников. Организаторы задаются вопросом, остаются ли они доступными для нашего восприятия вне своего исторического контекста?
В творческом объединении хотят создать пространство межкультурного, межвременного диалога. Таким образом, язык современного искусства возьмет на себя роль своеобразного “переводчика”. Иными словами, - «Флигель» планирует провести совместные исследования русской культуры, чтобы сделать её ближе и понятнее современному зрителю.
Центр современного искусства хочет дать возможность участникам организовать посещение объектов культуры, открыть доступ к архивам, «состыковать» встречи с экспертами. Для этого сотрудники ведут переговоры с музеями.
Заявки на участие в выставке «со-здесь-бытие» принимают с 9 марта по 6 апреля включительно. Работы будут отбираться галереей совместно с куратором проекта и приглашенными экспертами, исходя из их соответствия теме и оригинальности идей. Выставку планируют открыть к маю 2024 года, и продлится она до конца июня.
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Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений