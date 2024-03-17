29-летнего жителя Собинского района признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. На ее совести смерть 32-летнего мужчины, рассказали в

29-летнего жителя Собинского района признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. На ее совести смерть 32-летнего мужчины, рассказали в пресс-службе Следкома по области. Все произошло вечером 12 марта 2021 года. Виновный в компании знакомых пил в Лакинске. С одним из собутыльников у него возник конфликт, разобраться в котором было решено дракой.