Установлено, что от действий мужчины пострадали не менее трех представителей курьерской доставки. Общий материальный ущерб составил более 380 тысяч рублей...

Оперативниками МО МВД России «Московский» г. Москвы задержан 51-летний житель столицы, подозреваемый в нескольких эпизодах мошенничества.В территориальный отдел полиции на протяжении месяца поступали заявления от представителей организации по доставке товара о мошенничестве. Злоумышленник, использовав разные номера телефонов, заказывал через интернет-сайты бытовую технику, товары для дома. Когда приезжал курьер с доставкой, он обманным путем забирал неоплаченный товар и скрывался в неизвестном направлении.Установлено, что от действий мужчины пострадали не менее трех представителей курьерской доставки. Общий материальный ущерб составил более 380 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. Им оказался местный 51-летний житель столицы. Все похищенное имущество злоумышленник успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием и дознанием МО МВД России «Московский» г. Москвы по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемого, с просьбой звонить по телефонам дежурной части (круглосуточно): 8 (495) 850-13-20; 8(495)116-56-82.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999)010-51-79