Пенсионерка отдала всю имеющуюся дома наличность, а также сняла денежные средства с банковского счета. Однако в назначенный срок женщине деньги не вернули...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 35-летнюю ранее судимую приезжую женщину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 77-летней жительницы столицы. Она сообщила, что на улице к ней обратилась неизвестная женщина, представившаяся дальней родственницей, и попросила в долг денежные средства. Пенсионерка отдала всю имеющуюся дома наличность, а также сняла денежные средства с банковского счета. Однако в назначенный срок женщине деньги не вернули. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую.Следователем ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также возможных соучастников задержанной.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93