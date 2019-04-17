32-летний житель столицы многократно предоставлял жилое помещение наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств и веществ...

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Митино ликвидировали притон для потребления наркотических средств на Дубравной улице.Сотрудники полиции установили, что 32-летний житель столицы многократно предоставлял жилое помещение наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств и веществ.В ходе обследования квартиры подозреваемого были обнаружены 5 шприцев с остатками вещества белого цвета. Исследованием установлено, что данное вещество содержит в своем составе героин.Кроме того, полицейские изъяли из жилого помещения различные флаконы и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств.Дознанием Отдела МВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организации либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56