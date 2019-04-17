Новенькая участница телестройки Яна Березова решилась на безрассудный шаг. Звезда шоу Дом-2 съела огромное насекомое и бровью не повела.

Новенькая участница телестройки Яна Березова решилась набезрассудный шаг. Звезда шоу "Дом-2" съелаогромное насекомое и бровью не повела.Жительнице "Острова любви" ухажер преподнес десерт. На тарелку рядом с лакомством участник шоу "Дом-2" Никита Рудаков положил огромноготаракана.Яна Березова была невозмутима. Она демонстративно взяла насекомоев руки и положила его в рот. Рудаков не ожидал такой реакции девушки. Судя повсему, розыгрыш пошел не по плану. Никита стыдливо закрыл лицо руками."Как вкусно, Никиточка. Я так ждала долго. Вкусно простонереально", – отметила участница шоу "Дом-2" и предложила ухажеру тоже отведатьтаракана. Есть насекомых Рудаков вежливо отказался.Отметим, что у многих поклонников телестройки эта сценавызвала отвращение. Неординарный поступок девушки по вкусу пришелся не всем."Любым способом остаться напроекте хочет ... Отвратительно (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что становится с проектом? Это кошмар.Помойные шавки и недомужики!", "Ещеодна с пулей в голове", – отмечали пользователи Сети.Меж тем были и те, ктоотметил находчивость и решительность участницы . "Молодец не растерялась. хотели ее ***** а онанааа тебе и таракашку сожрала 🤣", "Ого, классно сделала!👍 Никто и не ожидал, а она не ударила в грязь лицом",– писали поклонники .