Новенькая участница телестройки Яна Березова решилась на
безрассудный шаг. Звезда шоу Дом-2 съела
огромное насекомое и бровью не повела.
Новенькая участница телестройки Яна Березова решилась на
безрассудный шаг. Звезда шоу "Дом-2" съела
огромное насекомое и бровью не повела.
Жительнице "Острова любви" ухажер преподнес десерт. На тарелку рядом с лакомством участник шоу "Дом-2" Никита Рудаков положил огромного
таракана.
Яна Березова была невозмутима. Она демонстративно взяла насекомое
в руки и положила его в рот. Рудаков не ожидал такой реакции девушки. Судя по
всему, розыгрыш пошел не по плану. Никита стыдливо закрыл лицо руками.
"Как вкусно, Никиточка. Я так ждала долго. Вкусно просто
нереально", – отметила участница шоу "Дом-2" и предложила ухажеру тоже отведать
таракана. Есть насекомых Рудаков вежливо отказался.
Отметим, что у многих поклонников телестройки эта сцена
вызвала отвращение. Неординарный поступок девушки по вкусу пришелся не всем.
"Любым способом остаться на
проекте хочет ... Отвратительно (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что становится с проектом? Это кошмар.
Помойные шавки и недомужики!", "Еще
одна с пулей в голове", – отмечали пользователи Сети.
Меж тем были и те, кто
отметил находчивость и решительность участницы . "Молодец не растерялась. хотели ее ***** а она
нааа тебе и таракашку сожрала 🤣", "Ого, классно сделала!👍 Никто и не ожидал, а она не ударила в грязь лицом",
– писали поклонники .