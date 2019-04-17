Пьяный юноша запинал их ногами

Пьяный юноша запинал их ногамиВ конце марта прошлого года 19-летний ковровчанин много выпил с другом. Около 4 утра, находясь у одного из местных рынков, молодые люди спросили сигареты у такой же пьяной незнакомой компании. Те отказали — зародился конфликт, сначала словесный, но позже он перерос в драку.Один из мужчин толкнул 19-летнего парня, в ответ тот накинулся на обидчика и около 15-ти раз ударил его по голове. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте происшествия.Избив одного, парень накинулся и на его друга, пытавшегося вступиться за пострадавшего. Нанеся несколько ударов ботинком по голове, парень обратил своё внимание на сидящего на земле последнего из троицы и начал избивать его.После драки с юношей, оба мужчины впали в кому. С тяжелейшими травмами их доставили в реанимацию, где они скончались от полученных повреждений.Ковровский городской суд приговорил 19-летнего убийцу к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.