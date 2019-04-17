А также намерен взыскать с обладминистрации компенсацию морального вреда

А также намерен взыскать с обладминистрации компенсацию морального вредаБывший глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области подал иск на Белый дом.Напомним, чиновника уволили из обладминистрации «за неоднократное неисполнение должностных обязанностей». После проверки Счтной палаты в дорожном департаменте обнаружили неосвоенные 163 миллиона рублей. Романенко получил 2 выговора. После этого его попросили покинуть Белый дом.Однако Александр Романенко сдаваться не готов. В Октябрьский районный суд поступило исковое заявление к администрации Владимирской области и, в частности, к губернатору Владимиру Сипягину.Экс-глава дорожного департамента просит признать незаконными распоряжение главы региона об объявлении ему выговора и распоряжение о расторжении служебного контракта. Александр Романенко предлагает восстановить его в должности, а также взыскать с Белого дома компенсацию морального вреда.