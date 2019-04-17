В Екатеринбурге из-за неожиданной апрельской метели образовались восьмибалльные пробки.

В Екатеринбурге из-за неожиданной апрельской метели образовались восьмибалльные пробки. Центр города стоит, передает телеканал "Россия 24".Жители уральской столицы жалеют, что уже "переобули" машины. Именно таких водителей сотрудники ГИБДД призывают на время отказаться от поездок на личном транспорте во избежание возможных ДТП. Они также напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно в плохую погоду.По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще и утром 17 апреля. А уже ближе к полудню и завтра существенных осадков не ожидается.