Барселона в ответном матче со счетом 3:0 обыграла английский Манчестер Юнайтед и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Два мяча в составе победителей забил Лионель Месси.

"Барселона" в ответном матче со счетом 3:0 обыграла английский "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Два мяча в составе победителей забил Лионель Месси.Результат первого матча – 1:0 в пользу "Барсы" делал каталонский клуб фаворитом в этой паре. И "Барса" принялась с первых минут оправдывать свой статус На 10 минуте в чужой штрафной упал Иван Ракитич. Судья Феликс Брих назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.Но несмотря на это "Барселона" вскоре добилась своего. На 16 минуте Месси отобрал мяч у Эшли Янга и нанес удар из-за пределов штрафной. Давид Де Хеа не дотянулся до мяча. Через четыре минуты Де Хеа грубо ошибся на приеме мяча, и счет вырос до 2:0. Снова отличился Месси. Но в конце первого тайма Давид исправился и не позволил капитану барселонцев забить третий мяч.У "Манчестер Юнайтед" был еще целый тайм, но гости не только не отыгрались. Они пропустили третий мяч. На этот раз Месси выступил в роли ассистента, а гол на свой счет записал Фелипе Коутиньо. "Барселона" выиграла 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.