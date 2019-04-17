Андрей Малахов вновь посвятил одну из своих программ умершей миллиардерше Светлане Софиевой. Женщина стала известна после появления в программе шоумена Прямой эфир. Тогда она заявляла, что беременна тройней от Филиппа Киркорова.

Андрей Малахов вновь посвятилодну из своих программ умершей миллиардерше Светлане Софиевой. Женщина сталаизвестна после появления в программе шоумена "Прямой эфир". Тогда она заявляла,что беременна тройней от Филиппа Киркорова.С редакцией Малаховасвязалась племянница Светланы Софиевой – Оксана Каменюк. Женщина рассказала в студии ток-шоу "Прямой эфир", чтополучает странные письма."Две недели мне на почтуприходят голосовые сообщения от имени Светланы. Голос ее, а адрес не ее: онаписала мне ранее сообщения. Сообщения приходят с угрозой. Я не понимаю как наэто реагировать", – рассказала Каменюк.В студии был продемонстрирована видеозапись, которая пришла Оксане по почте. В кадре виднеется часть небольшого круглогостола, к которому придвинут пластиковый садовый стул. На фоне звучит голос Светланы Софиевой."Свиньи жадные! Ещесчитаете мои квадратные метры, мое здоровье, мое количество детей. Я Олесекупила сначала двухкомнатную квартиру, дорогую, с мебелью, потом еще комнату добавляла,с долгами, проплачивала годами. Она все продала. Хочется вам квартирный вопрос этот решить?Решите!" – после этих слов Софиевой видео обрывается.Оксана считает, что еепытаются запугать, однако она не понимает зачем кому-то понадобилось на неедавить. Каменюк не претендует на огромное наследство тети: сын и дочь Софиевой поделят между собой состояние. Сейчас дети главной фанаткиФилиппа Киркорова находятся в Испании.Меж тем съемочная группа навестила могилу Светланы. Судя по всему, зазахоронением никто не ухаживает: все вокруг заросло мусором, а деревянныйнадгробный крест покосился.Меж тем некая ДоротиБурхарт говорит, что Светлана Софиева завещала все свои деньги ей. Ранее, водном из выпусков ток-шоу Дороти уверяла, что была дружна смиллиардершей: вместе они сидели в американской тюрьме. Приятельница умершей,сказала тогда, что у нее на руках есть завещание, подписанное Софиевой, однако продемонстрироватьдокумент отказалась.На это раз Бурхарт заявляет, чтоСофиеву убили. Она не верит, что ее подруга страдала психическим заболеванием иумерла от инсульта. Более того, по ее словам, смертью Светланы заинтересовалисьФБР и Интерпол. Присутствующих в студии ток-шоу экспертов словаподруги умершей позабавили, они единодушно отметили, что Дороти Бурхарт – аферистка.