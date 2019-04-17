Андрей Малахов вновь посвятил
одну из своих программ умершей миллиардерше Светлане Софиевой. Женщина стала
известна после появления в программе шоумена Прямой эфир. Тогда она заявляла,
что беременна тройней от Филиппа Киркорова.
Андрей Малахов вновь посвятил
одну из своих программ умершей миллиардерше Светлане Софиевой. Женщина стала
известна после появления в программе шоумена "Прямой эфир". Тогда она заявляла,
что беременна тройней от Филиппа Киркорова.
С редакцией Малахова
связалась племянница Светланы Софиевой – Оксана Каменюк. Женщина рассказала в студии ток-шоу "Прямой эфир", что
получает странные письма.
"Две недели мне на почту
приходят голосовые сообщения от имени Светланы. Голос ее, а адрес не ее: она
писала мне ранее сообщения. Сообщения приходят с угрозой. Я не понимаю как на
это реагировать", – рассказала Каменюк.
В студии был продемонстрирована видеозапись, которая пришла Оксане по почте. В кадре виднеется часть небольшого круглого
стола, к которому придвинут пластиковый садовый стул. На фоне звучит голос Светланы Софиевой.
"Свиньи жадные! Еще
считаете мои квадратные метры, мое здоровье, мое количество детей. Я Олесе
купила сначала двухкомнатную квартиру, дорогую, с мебелью, потом еще комнату добавляла,
с долгами, проплачивала годами. Она все продала. Хочется вам квартирный вопрос этот решить?
Решите!" – после этих слов Софиевой видео обрывается.
Оксана считает, что ее
пытаются запугать, однако она не понимает зачем кому-то понадобилось на нее
давить. Каменюк не претендует на огромное наследство тети: сын и дочь Софиевой поделят между собой состояние. Сейчас дети главной фанатки
Филиппа Киркорова находятся в Испании.
Меж тем съемочная группа навестила могилу Светланы. Судя по всему, за
захоронением никто не ухаживает: все вокруг заросло мусором, а деревянный
надгробный крест покосился.
Меж тем некая Дороти
Бурхарт говорит, что Светлана Софиева завещала все свои деньги ей. Ранее, в
одном из выпусков ток-шоу Дороти уверяла, что была дружна с
миллиардершей: вместе они сидели в американской тюрьме. Приятельница умершей,
сказала тогда, что у нее на руках есть завещание, подписанное Софиевой, однако продемонстрировать
документ отказалась.
На это раз Бурхарт заявляет, что
Софиеву убили. Она не верит, что ее подруга страдала психическим заболеванием и
умерла от инсульта. Более того, по ее словам, смертью Светланы заинтересовались
ФБР и Интерпол. Присутствующих в студии ток-шоу экспертов слова
подруги умершей позабавили, они единодушно отметили, что Дороти Бурхарт – аферистка.