Эвелина Бледанс шокировала поклонников новым имиджем. Фотография актрисы в Instagram вызвала у поклонников самые разные эмоции – от резкого неприятия до обожания.

Эвелина Бледанс шокировала поклонников новым имиджем.Фотография актрисы в Instagram вызвала у поклонников самые разные эмоции – от резкогонеприятия до обожания.захотелось перемен. Таким хэштегом и снабдилателеведущая свой снимок, на котором предстала перед подписчиками всовершенно новом образе.Актриса одета в стиле бурлеск, прическа – короткое кареиссиня-черного цвета. Эвелина Бледанс привычно поинтересовалась мнением фанатовпо поводу смены имиджа. "А если так?", – подписала фотографиютелезвезда.Некоторым фолловерам актрисы перемены категорически непонравились. Они отметили, что длинные локоны Эвелине Бледанс гораздо больше клицу. "Только не каре! Неееетттт!", "Первое фото ужас", -заметили подписчики.Но все же критики оказались в меньшинстве. Поклонникипредположили, что Бледанс готовится к очередной костюмированной вечеринке и похвалилиее за смелый образ."Богиня!", "Бомба! Супер!", "Эвелинавы прекрасны в любом образе", "Именно так и не иначе. Молодо исексуально. Просто женщина вамп", – восторгаются почитатели красоты италанта (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Напомним, на днях известной актрисе и телеведущей исполнилось 50 лет. отказалась от пышного торжества. Праздничный день знаменитость провела в гостях у старшего сына Николая, который живет в Израиле.Бледанс и ее младший сын Семен сходили на местный рынок за покупками, а после накрыли стол. Теледива и ее наследники устроили скромный ужин в честь юбилея.