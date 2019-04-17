Эвелина Бледанс шокировала поклонников новым имиджем.
Фотография актрисы в Instagram вызвала у поклонников самые разные эмоции – от резкого
неприятия до обожания.
Эвелина Бледанс шокировала поклонников новым имиджем.
Фотография актрисы в Instagram вызвала у поклонников самые разные эмоции – от резкого
неприятия до обожания.
захотелось перемен. Таким хэштегом и снабдила
телеведущая свой снимок, на котором предстала перед подписчиками в
совершенно новом образе.
Актриса одета в стиле бурлеск, прическа – короткое каре
иссиня-черного цвета. Эвелина Бледанс привычно поинтересовалась мнением фанатов
по поводу смены имиджа. "А если так?", – подписала фотографию
телезвезда.
Некоторым фолловерам актрисы перемены категорически не
понравились. Они отметили, что длинные локоны Эвелине Бледанс гораздо больше к
лицу. "Только не каре! Неееетттт!", "Первое фото ужас", -
заметили подписчики.
Но все же критики оказались в меньшинстве. Поклонники
предположили, что Бледанс готовится к очередной костюмированной вечеринке и похвалили
ее за смелый образ.
"Богиня!", "Бомба! Супер!", "Эвелина
вы прекрасны в любом образе", "Именно так и не иначе. Молодо и
сексуально. Просто женщина вамп", – восторгаются почитатели красоты и
таланта (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Напомним, на днях известной актрисе и телеведущей исполнилось 50 лет. отказалась от пышного торжества. Праздничный день знаменитость провела в гостях у старшего сына Николая, который живет в Израиле.
Бледанс и ее младший сын Семен сходили на местный рынок за покупками, а после накрыли стол. Теледива и ее наследники устроили скромный ужин в честь юбилея.