Юбилейный концерт Аллы Пугачевой войдет в анналы российской музыкальной культуры. Этому способствовали небывалый ажиотаж и уходящие за горизонт цены на билеты. Корреспондент Дни.ру побывал на историческом выступлении в Кремле.

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой войдет в анналы российской музыкальной культуры. Этому способствовали небывалый ажиотаж и уходящие за горизонт цены на билеты. Корреспондент "Дни.ру" побывал на историческом выступлении в Кремле."Впервые о необходимости дать юбилейный концерт Алла Борисовна заговорила в прошлом году на дне рождения, – рассказала "Дни.ру" певица Жасмин. – Понимала, что люди ждут, хотя и не очень хотела, долго колебалась. Позже мы встретились на каком-то мероприятии, и Пугачева обреченно вздохнула: "Придется выступать..."Примадонна, наверное, не раз пожалела, что подписалась на это. Ведь ей предстояло не только два часа отработать на главной сцене страны, но и выдержать несколько изнурительных съемок – вначале в павильоне "Главкино" (благо что на Новой Риге, близко от замка), потом в Кремле. В ее возрасте и с ее здоровьем это уже нелегко.Говорят, на репетиции звезда сильно волновалась и злилась, а заодно жаловалась на юбку от Игоря Гуляева, в которой можно было запутаться и упасть. Но когда открылся занавес, все схлынуло, и осталась она – женщина, которая поет. "Если вы спросите, зачем я сегодня вышла на сцену, то отвечу, что моя мотивация бегает где-то за кулисами, а стимул – это вы, ваша любовь", – обратилась артистка к переполненному залу.Алла Борисовна отказалась от модных шоу с полетами, пневмолифтами, блестками, перьями, салютами и представила музыкальный спектакль. Интересно, что частично он разворачивался на фоне декорации с барной стойкой, напоминающей легендарную квартиру Примадонны на улице Горького (Тверской), где она жила в свой "золотой" период.Многие из прозвучавших композиций – новые, специально к концерту записанные, и это мудрый шаг. Золотые хиты остались в эпохе, когда и голос был звонче, и граничащий с хулиганством задор имелся, и публика отличалась иными вкусами. Все, что Пугачева хотела сказать слушателям, она сказала давно, повторять на бис смысла не было. Артистка включила в концерт песни о том, что волнует ее сегодня. Эдакий постскриптум, послесловие. Представленная в Кремле программа так и называлась – "P.S".Все началось с "Монолога". Не того, знаменитого, на стихи Марины Цветаевой, а нового. В 1987-м Пугачева пела: "Уж сколько их упало в эту бездну,/ Разверстую вдали,/ Настанет день, когда и я исчезну/ С поверхности земли". В 2019-м она умоляет: "Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать./ Я сама, добровольно, распахнутой настежь стою,/ Никогда на добро не боялась я силы растрачивать./ Я не всех одинаково – каждого больше люблю!" Эти слова могли бы стать эпиграфом к ее жизни в мире музыки – настолько они точны.Выйти в 70 лет на сцену дорогого стоит. И об этом – композиция "Анестезия". "Боже мой, как больно пришивать мне крылья вновь/ Без анестезии..." – поет Пугачева. И, конечно, не играет. Звезда давно хочет жить тихо и спокойно, отложив в сторону крылья для творческого полета. К тому же они изрядно истрепались с 1967 года, когда певица поехала на свои первые гастроли. О своем вкладе в музыку Алла Борисовна знает без оваций и эпитетов. И уж тем более без роз, которые терпеть не может, но которые всю жизнь получает, мечтая о полевых цветах.Каждая песня в программе "P.S." – обращение к себе, к друзьям, к врагам. В "Счастье напоказ" Примадонна иронизирует над самокоронованной эстрадной аристократией: "Пусть мне знаком сюжет, я не смогу уже/ Жить в мире королей и слуг фальшивых..." Или – "Здесь предательство чаще доверия!/ Что не алмазы, то бижутерия..." Это о царящих в шоу-бизнесе нравах, о стремлении к пиару любой ценой.Создать законченную картину помогает экран, с которого льются истории о любви к лайкам, соцсетям и гаджетам. А вот балет, короны и мантии – знакомые образы. Вишенкой на торте стала Анастасия Волочкова, "королева Instagram", как ее объявила Примадонна, с фирменным шпагатом. Певица лично пригласила балерину в этот номер. Танцовщица любит иронию и постоянно злит хейтеров. Она олицетворяет современного героя массовой культуры и то самое счастье напоказ, заполняя соцсети фотографиями роскошных роз и иномарок.Пугачева просила, чтобы на мероприятии было поменьше технических "наворотов" и прочей мишуры. Она хотела говорить со зрителем предельно откровенно, а не думать о том, с какого ракурса ее снимают. Примадонна тонко чувствует, чего ждет публика, и заряжается, только видя эмоциональную отдачу от зала.Новые песни она разбавила несколькими проверенными временем и людьми хитами, среди которых "Любовь, похожая на сон", "Свеча горела", и "Как-нибудь", и "Святая ложь". Впрочем, все они прозвучали по-новому. И, кажется, обрели новый смысл, если спроецировать на них все, что мы узнали о Пугачевой за последние годы.Вспомнила последняя народная артистка и людей, с которыми ее сводила длинная жизнь – исполнили песни Владимира Трифонова, Александра Розенбаума. Причем многие композиции Алла Борисовна спела вживую, хотя писали, что будет только фонограмма. Знаменитая хрипотца и доводящий до мурашек тембр никуда не делись, хотя широтной диапазона голос не отличается. Да и не за диапазон ее боготворят, а за истории, в которых каждый узнает себя. За искренность на грани исповедальности, за образ сильной женщины, плачущей у окна...Песни из ее юбилейной программы не пойдут в народ, их вряд ли возьмут в репертуар другие артисты. А Пугачевой это и не надо. Она просто решила высказать все, что ее печалит и радует. Имеет право. "Я давно не пою и давно не рожаю, но все еще кого-то раздражаю", – пошутила артистка.Примадонна подводит итоги, но не прощается. "В 80 лет, возможно, я снова дам концерт. На афише будет написано: ". Романсы", – улыбается легенда советской и российской эстрады.