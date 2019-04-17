Женщина умело использовала свое служебное положение

Женщина умело использовала свое служебное положениеВедущего бухгалтера одного из муниципальных учреждений Вязников обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Женщина умело использовала свое служебное положение.Занимая указанную должность, женщина должна была начислять и выплачивать меры социальной поддержки работникам культуры, проживающим в деревнях и селах. Выплаты осуществлялись в виде денежных компенсаций за затраты на оплату коммунальных услуг.С июня 2016 по октябрь 2018 года злоумышленница предоставляла недостоверные сведения в подложных документах, ежемесячно осуществляла выплаты на банковский счет своей родственницы.За это время бухгалтер незаконно получила более 1,5 миллионов рублей, чем причинила бюджету Владимирской области материальный ущерб в особо крупном размере.В отношении жительницы города Вязники возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.