Чемпион КХЛ, бывший игрок Ак Барса Дмитрий Обухов снова оказался в центре скандала. Хоккеист избил девушку на дороге.

Чемпион КХЛ, бывший игрок "Ак Барса" ДмитрийОбухов снова оказался в центре скандала. Хоккеист избил девушку на дороге.Перекрывший проезд автомобиль вывел из себя .Дмитрий Обухов вышел из своего "Мерседеса" и набросился на водителяиномарки. Его пыл не остудил и тот факт, что за рулем машины была девушка.На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что Обухов дваждыподходил к пострадавшей, рывком открывал дверь со стороны водителя и наносилудары. Позже медики подтвердили, что у девушки ушибы мягких тканей лица икровоподтек головы, подозревают сотрясение мозга.Дмитрий Обухов выступал за "Ак Барс" с 2005-го по2011-й, и с 2012-го по 2018 год. В составе казанской команды хоккеист в 2006стал чемпионом России, а в 2009, 2010 и 2018 – , обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезонеклуб избавился от скандального и постоянно накапливающего штрафы хоккеиста,Обухов перешел в клуб Высшей хоккейной Лиги "Барс". Но и оттуда егоотчислили – за неудовлетворительную игру.Дмитрий Обухов известен вспыльчивым нравом. В 2007 году онустроил разборки на дороге в центре Казани, в результате разбил автомобильоппонентов бейсбольной битой. В 2011-м катался по городу пьяным ипытался скрыться от сотрудников полиции. В том же году разразился скандал,связанный с насилием в отношении женщин. Хоккеист отметил день рождения своейсупруги попыткой изнасилования подруги своей жены, напоминает издание Kazanfirst.