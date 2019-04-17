Чемпион КХЛ, бывший игрок Ак Барса Дмитрий
Обухов снова оказался в центре скандала. Хоккеист избил девушку на дороге.
Чемпион КХЛ, бывший игрок "Ак Барса" Дмитрий
Обухов снова оказался в центре скандала. Хоккеист избил девушку на дороге.
Перекрывший проезд автомобиль вывел из себя .
Дмитрий Обухов вышел из своего "Мерседеса" и набросился на водителя
иномарки. Его пыл не остудил и тот факт, что за рулем машины была девушка.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что Обухов дважды
подходил к пострадавшей, рывком открывал дверь со стороны водителя и наносил
удары. Позже медики подтвердили, что у девушки ушибы мягких тканей лица и
кровоподтек головы, подозревают сотрясение мозга.
Дмитрий Обухов выступал за "Ак Барс" с 2005-го по
2011-й, и с 2012-го по 2018 год. В составе казанской команды хоккеист в 2006
стал чемпионом России, а в 2009, 2010 и 2018 – , обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне
клуб избавился от скандального и постоянно накапливающего штрафы хоккеиста,
Обухов перешел в клуб Высшей хоккейной Лиги "Барс". Но и оттуда его
отчислили – за неудовлетворительную игру.
Дмитрий Обухов известен вспыльчивым нравом. В 2007 году он
устроил разборки на дороге в центре Казани, в результате разбил автомобиль
оппонентов бейсбольной битой. В 2011-м катался по городу пьяным и
пытался скрыться от сотрудников полиции. В том же году разразился скандал,
связанный с насилием в отношении женщин. Хоккеист отметил день рождения своей
супруги попыткой изнасилования подруги своей жены, напоминает издание Kazanfirst.