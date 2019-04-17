Российский бизнесмен Олег Дерипаска готов отказаться от контрольного пакета акций в Группе ГАЗ. Об этом он заявил во время посещения автозавода в Нижнем Новгороде. Таким образом компанию можно будет вывести из-под американских санкций.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска готов отказаться от контрольного пакета акций в "Группе ГАЗ". Об этом он заявил во время посещения автозавода в Нижнем Новгороде. Таким образом компанию можно будет вывести из-под американских санкций.Ранее Дерипаска уже использовал этот метод в отношении "N+", напоминает телеканал "Россия 24". На вопрос, готов ли он отказаться от акций, чтобы спасти концерн, Дерипаска ответил: "Да, так же, как это было сделано в прошлом. Проблема в том, что американцев не волнует компания. Именно поэтому они могут предпринимать по-настоящему глупые меры, лишь бы показать конгрессу кровь, которую он требует".В марте Минфин США продлил срок завершения сделок с "Группой ГАЗ" и продажи акций. Американские инвесторы должны сделать это до 6 июня. Однако после перераспределения долей в капитале автопроизводителя эти ограничения могут отменить.