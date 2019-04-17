Новые законодательные инициативы, предложенные правительством в рамках совершенствования 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, будут поддержаны парламентариями в ходе рассмотрения соответствующего документа в третьем чтении 18 апреля. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты по финансовому рынку, член фракции Единая Россия Антон Гетта.
Новые законодательные инициативы, предложенные правительством в рамках совершенствования 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", будут поддержаны парламентариями в ходе рассмотрения соответствующего документа в третьем чтении 18 апреля. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты по финансовому рынку, член фракции "Единая Россия" Антон Гетта.
В ходе выступления перед парламентариями Медведев напомнил,
что на реализацию национальных проектов выделяется колоссальная сумма – около
26 триллионов рублей. Поэтому правительство поддерживает курс на
совершенствование системы госзакупок.
"Хочу отметить понимание и поддержку правительства в вопросе
совершенствования закупочного законодательства в части упрощения и ускорения
государственных закупок. Все мы понимаем, что без этого эффективная реализация
12-ти национальных проектов крайне проблематична. В конечном итоге, речь идет о
повышении качества жизни каждого гражданина в обозримом будущем, поэтому для
нас это крайне важная задача", – сказал Гетта.
Медведев отметил эффективность взаимодействия Госдумы и
правительства по этому вопросу и предложил внести еще пять важных поправок в
проект закона. Первая касается увеличения порогового значения начальной
максимальной цены контракта (НМЦК), допускающего проведение "короткого"
электронного аукциона, до 300 миллионов рублей. А в строительстве – до двух
миллиардов рублей.
Вторая мера – увеличение предельного значения цены контракта
на закупку лекарственных препаратов, предназначенных для назначения пациенту
при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии, без проведения конкурентных закупок
с 200 тысяч до миллиона рублей.
Третье – повысить максимальное значение цены контракта,
который может быть заключен без конкурентных процедур, со 100 до 300 тысяч
рублей. Четвертое предложение касается исключения для малого
предпринимательства необходимости предоставлять залоги и гарантии, если у
предприятий есть опыт работы по государственным и муниципальным контрактам.
И, наконец, пятое предложение главы правительства -
распространение возможности изменений существенных условий контрактов не только
на стандартные объекты строительства, капремонт и реконструкцию, но и на
объекты культурного наследия.
Антон Гетта выразил уверенность, что озвученные главой
правительства инициативы по корректировки системы госзакупок будут внесены в
текст соответствующего нормативно-правового акта перед его третьим чтением. По его словам, депутаты поддержат законопроект в третьем чтении 18 апреля.
"Дополнительные предложения "уйдут" на осеннюю сессию и
будут прорабатываться в рамках специальной рабочей группы Госдумы по проведению
анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", – заключил единоросс.
Напомним, Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, выступил с
отчетом перед депутатским корпусом о работе правительства за прошлый год. Глава
кабмина затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая
реализацию национальных проектов. Перед отчетом он встретился со всеми
фракциями нижней палаты.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о
создании рабочей группы, которая проанализирует прозвучавшие ходе отчета
предложения и постарается поскорее представить соответствующие законопроекты.
Дмитрий Медведев поддержал предложение и назвал идею "абсолютно
необходимой".