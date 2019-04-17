Новые законодательные инициативы, предложенные правительством в рамках совершенствования 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, будут поддержаны парламентариями в ходе рассмотрения соответствующего документа в третьем чтении 18 апреля. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты по финансовому рынку, член фракции Единая Россия Антон Гетта.

Новые законодательные инициативы, предложенные правительством в рамках совершенствования 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", будут поддержаны парламентариями в ходе рассмотрения соответствующего документа в третьем чтении 18 апреля. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты по финансовому рынку, член фракции "Единая Россия" Антон Гетта.В ходе выступления перед парламентариями Медведев напомнил,что на реализацию национальных проектов выделяется колоссальная сумма – около26 триллионов рублей. Поэтому правительство поддерживает курс насовершенствование системы госзакупок."Хочу отметить понимание и поддержку правительства в вопросесовершенствования закупочного законодательства в части упрощения и ускорениягосударственных закупок. Все мы понимаем, что без этого эффективная реализация12-ти национальных проектов крайне проблематична. В конечном итоге, речь идет оповышении качества жизни каждого гражданина в обозримом будущем, поэтому длянас это крайне важная задача", – сказал Гетта.Медведев отметил эффективность взаимодействия Госдумы иправительства по этому вопросу и предложил внести еще пять важных поправок впроект закона. Первая касается увеличения порогового значения начальноймаксимальной цены контракта (НМЦК), допускающего проведение "короткого"электронного аукциона, до 300 миллионов рублей. А в строительстве – до двухмиллиардов рублей.Вторая мера – увеличение предельного значения цены контрактана закупку лекарственных препаратов, предназначенных для назначения пациентупри наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненнымпоказаниям) по решению врачебной комиссии, без проведения конкурентных закупокс 200 тысяч до миллиона рублей.Третье – повысить максимальное значение цены контракта,который может быть заключен без конкурентных процедур, со 100 до 300 тысячрублей. Четвертое предложение касается исключения для малогопредпринимательства необходимости предоставлять залоги и гарантии, если упредприятий есть опыт работы по государственным и муниципальным контрактам.И, наконец, пятое предложение главы правительства -распространение возможности изменений существенных условий контрактов не толькона стандартные объекты строительства, капремонт и реконструкцию, но и наобъекты культурного наследия.Антон Гетта выразил уверенность, что озвученные главойправительства инициативы по корректировки системы госзакупок будут внесены втекст соответствующего нормативно-правового акта перед его третьим чтением. По его словам, депутаты поддержат законопроект в третьем чтении 18 апреля."Дополнительные предложения "уйдут" на осеннюю сессию ибудут прорабатываться в рамках специальной рабочей группы Госдумы по проведениюанализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд", – заключил единоросс.Напомним, Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, выступил сотчетом перед депутатским корпусом о работе правительства за прошлый год. Главакабмина затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включаяреализацию национальных проектов. Перед отчетом он встретился со всемифракциями нижней палаты.Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением осоздании рабочей группы, которая проанализирует прозвучавшие ходе отчетапредложения и постарается поскорее представить соответствующие законопроекты.Дмитрий Медведев поддержал предложение и назвал идею "абсолютнонеобходимой".