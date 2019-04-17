Резонансное убийство москвички Виктории Лаврухиной до сих пор не раскрыто. Следствие несколько раз начиналось заново, однако результатов нет. Родители погибшей при загадочных обстоятельствах девушки рассказали о странностях дела в интервью Дням.Ру.

Резонансное убийство москвички Виктории Лаврухиной до сихпор не раскрыто. Следствие несколько раз начиналось заново, однако результатовнет. Родители погибшей при загадочных обстоятельствах девушки рассказали остранностях дела в интервью Дням.Ру.москвички взбудоражило столицу 20декабря 2014 года. 19-летняя Виктория Лаврухина выпала из окна 12-го этажапосле встречи с бывшим парнем Артемом Годовиковым. Полиция склонялась к версиисамоубийства – тем более, что за неделю до трагедии Виктория с Артемом серьезнорассорились. Однако родители девушки были уверены, что их дочь убили.После настойчивых требований Лаврухиных и их обращений вправоохранительные органы и СМИ следствие возобновили. В 2015 году дело, казалось, сдвинулось с мертвой точки. Какрассказал Дням.Ру отец погибшей, Алексей Лаврухин, тело Виктории эксгумировали.Экспертиза показала, что при первоначальном исследовании были допущены грубыеошибки – на теле обнаружилось множество повреждений, не занесенных в протокол.В тот роковой день, вскоре после ссоры с Артемом, Викапопросила друзей забрать из квартиры Годовикова ее вещи и деньги – сто тысячрублей. Однако денег на месте не оказалось – парень их забрал. Вика решила самапоговорить с бывшим бойфрендом. "Вошла в подъезд, нажала на кнопку лифта.И уже через десять минут оказалась на асфальте", – рассказывает Алексей.По словам отца жертвы , когда дочь приехала к Артему, с ним вквартире находились еще две девушки. Парень утверждал позже, что Вика началаскандалить, потом попросила оставить ее одну в комнате. Когда Годовиковвернулся, девушки в комнате не было, форточка была распахнута, а тело Викториилежало на асфальте перед домом. Стало известно, что подружки Артема угрожали девушке,их сообщения нашли в телефоне Лаврухиной.Алексей Лаврухин подчеркнул в интервью Дням.Ру, что моментападения Виктории никто из привлекавшихся в качестве свидетелей не видел. Наподоконнике отпечатались только следы мужских кроссовок, а пролезть в форточкуВика при всем желании не смогла бы. Значит, кто-то "помог" девушкевылететь в окно.Тем не менее, правоохранительные органы не спешили замечатьочевидное в деле о , а эксперты постоянно вносили новые данные в свои заключения. Так,первоначально было указано, что тело находилось в 8,5 метрах от фасада здания,позже эта цифра изменилась на 7,5. Также эксперты утверждают, что девушка"соскользнула" с отлива окна – но как в таком случает она "пролетела"около 8 метров? И таких изменений в документах множество.После повторной экспертизы следователи заявили, что девушке свернули шею. А эксперимент показал, что упасть на 8,5 метров от дома нельзя – а вот выбросить тело на такое расстояние можно. Как отмечал адвокат потерпевших, это убийство с особой жестокостью. А качество проведения экспертизы сразу после трагедии вызывает серьезные вопросы.Так или иначе, сдвинувшееся было с мертвой точки дело о сновазаглохло. А у родителей появляется все больше вопросов. Со дня трагедии прошлопочти 5 лет, а справедливости они так и не смогли добиться. Тем временемглавный подозреваемый продал квартиру и пропал из поля зрения.