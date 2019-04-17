Резонансное убийство москвички Виктории Лаврухиной до сих
пор не раскрыто. Следствие несколько раз начиналось заново, однако результатов
нет. Родители погибшей при загадочных обстоятельствах девушки рассказали о
странностях дела в интервью Дням.Ру.
Резонансное убийство москвички Виктории Лаврухиной до сих
пор не раскрыто. Следствие несколько раз начиналось заново, однако результатов
нет. Родители погибшей при загадочных обстоятельствах девушки рассказали о
странностях дела в интервью Дням.Ру.
москвички взбудоражило столицу 20
декабря 2014 года. 19-летняя Виктория Лаврухина выпала из окна 12-го этажа
после встречи с бывшим парнем Артемом Годовиковым. Полиция склонялась к версии
самоубийства – тем более, что за неделю до трагедии Виктория с Артемом серьезно
рассорились. Однако родители девушки были уверены, что их дочь убили.
После настойчивых требований Лаврухиных и их обращений в
правоохранительные органы и СМИ следствие возобновили. В 2015 году дело, казалось, сдвинулось с мертвой точки. Как
рассказал Дням.Ру отец погибшей, Алексей Лаврухин, тело Виктории эксгумировали.
Экспертиза показала, что при первоначальном исследовании были допущены грубые
ошибки – на теле обнаружилось множество повреждений, не занесенных в протокол.
В тот роковой день, вскоре после ссоры с Артемом, Вика
попросила друзей забрать из квартиры Годовикова ее вещи и деньги – сто тысяч
рублей. Однако денег на месте не оказалось – парень их забрал. Вика решила сама
поговорить с бывшим бойфрендом. "Вошла в подъезд, нажала на кнопку лифта.
И уже через десять минут оказалась на асфальте", – рассказывает Алексей.
По словам отца жертвы , когда дочь приехала к Артему, с ним в
квартире находились еще две девушки. Парень утверждал позже, что Вика начала
скандалить, потом попросила оставить ее одну в комнате. Когда Годовиков
вернулся, девушки в комнате не было, форточка была распахнута, а тело Виктории
лежало на асфальте перед домом. Стало известно, что подружки Артема угрожали девушке,
их сообщения нашли в телефоне Лаврухиной.
Алексей Лаврухин подчеркнул в интервью Дням.Ру, что момента
падения Виктории никто из привлекавшихся в качестве свидетелей не видел. На
подоконнике отпечатались только следы мужских кроссовок, а пролезть в форточку
Вика при всем желании не смогла бы. Значит, кто-то "помог" девушке
вылететь в окно.
Тем не менее, правоохранительные органы не спешили замечать
очевидное в деле о , а эксперты постоянно вносили новые данные в свои заключения. Так,
первоначально было указано, что тело находилось в 8,5 метрах от фасада здания,
позже эта цифра изменилась на 7,5. Также эксперты утверждают, что девушка
"соскользнула" с отлива окна – но как в таком случает она "пролетела"
около 8 метров? И таких изменений в документах множество.
После повторной экспертизы следователи заявили, что девушке свернули шею. А эксперимент показал, что упасть на 8,5 метров от дома нельзя – а вот выбросить тело на такое расстояние можно. Как отмечал адвокат потерпевших, это убийство с особой жестокостью. А качество проведения экспертизы сразу после трагедии вызывает серьезные вопросы.
Так или иначе, сдвинувшееся было с мертвой точки дело о снова
заглохло. А у родителей появляется все больше вопросов. Со дня трагедии прошло
почти 5 лет, а справедливости они так и не смогли добиться. Тем временем
главный подозреваемый продал квартиру и пропал из поля зрения.