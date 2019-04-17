Взаимодействие нижней палаты парламента и кабинета министров вышло на новый уровень, отмечают политологи по итогам сегодняшнего отчета премьер-министра Дмитрия Медведева перед депутатами. Члены правительства и законодатели выстроили эффективную работу, которая позволяет оперативно и качественно решать актуальные задачи, сказали опрошенные Дни.ру эксперты.

Взаимодействие нижней палаты парламента и кабинета министров вышло на новый уровень, отмечают политологи по итогам сегодняшнего отчета премьер-министра Дмитрия Медведева перед депутатами. Члены правительства и законодатели выстроили эффективную работу, которая позволяет оперативно и качественно решать актуальные задачи, сказали опрошенные "Дни.ру" эксперты.Так, политолог Дмитрий Фетисов обратил внимание на хорошуюподготовку премьер-министра к отчету. "Это было видно как по темам,которые он поднимал, в том числе о нацпроектах, демографии, развитии медицины,инфраструктуры, так и по уверенным ответам на вопросы депутатов", -отметил аналитик.Показательно, что в ходе обсуждения тех или иных проблемсразу вырабатывались предложения, подчеркнул эксперт. По сути, отметил он, вотчет добавились элементы рабочего совещания премьер-министра и депутатов."Это позитивный опыт. Видно, что есть эффективныйдиалог между кабмином и Госдумой, что правительство сразу берет на карандаш тевопросы, которые озвучивают депутаты. И не просто дает ответ на них, но ислышит предложения и приступает к решению проблем", – констатировалполитолог в беседе с корреспонтом "Дни.ру".По его мнению, это говорится о высоком уровне сотрудничестваправительства и нижней палаты парламента. Фетисов напомнил, что в ходе отчетаМедведев неоднократно говорил о примерах совместной работы с депутатами,благодарил парламентариев за поддержку."Видно, что Медведев дорожит взаимодействием, ему комфортно работать с нынешним составом Госдумы", – подчеркнул эксперт.Сейчас правительство и Госдума – два равноправных партнера,которые уважают друг друга и заинтересованы в решении государственных задач,заключил Фетисов.В свою очередь, глава фонда ИСЭПИ, политический аналитикДмитрий Бадовский отметил поддержку Дмитрием Медведевым предложения ВячеславаВолодина о создании совместной рабочей группы Госдумы и правительства попроработке и подготовке предложений и законодательных инициатив, прозвучавших входе отчета. "Такая практика заслуживает того, чтобы статьтрадиционной", – подчеркнул эксперт.По его словам, рабочий механизм доработки проектов,согласованных законодательной и исполнительной властью – это хороший примерповышения эффективности соответствующей нормы Конституции. "Ежегодныйотчет правительства о результатах его деятельности проводится "в том числе повопросам, поставленным Государственной Думой", – написал Бадовский на своейстранице в Facebook.Долгое время было не совсем ясно, как создать действующиймеханизм ответственности кабмина по вопросам, поставленным законодателями.Похоже, Медведев с Володиным нашли решение, констатировал Бадовский.Важно, что по итогам отчета создана совместная рабочаягруппа, которая займется оперативным анализом и реализацией предложений,прозвучавших в ходе дискуссии, отметил политолог Антон Хащенко. "В долгийящик эти вопросы никто откладывать не будет", – сказал эксперт.Глава правительства в среду, 17 апреля, выступил в Госдуме сотчетом о работе кабинета министров за прошлый год. Медведев затронулактуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая реализациюнациональных проектов. Перед отчетом руководитель кабмина встретился со всемифракциями нижней палаты.По итогам будет создана рабочая группа, которая займетсярешением озвученных в ходе отчета вопросов. С соответствующей инициативнойвыступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Дмитрий Медведев поддержалинициативу законодателя и назвал ее "абсолютно необходимой".