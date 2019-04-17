Взаимодействие нижней палаты парламента и кабинета министров вышло на новый уровень, отмечают политологи по итогам сегодняшнего отчета премьер-министра Дмитрия Медведева перед депутатами. Члены правительства и законодатели выстроили эффективную работу, которая позволяет оперативно и качественно решать актуальные задачи, сказали опрошенные Дни.ру эксперты.
Взаимодействие нижней палаты парламента и кабинета министров вышло на новый уровень, отмечают политологи по итогам сегодняшнего отчета премьер-министра Дмитрия Медведева перед депутатами. Члены правительства и законодатели выстроили эффективную работу, которая позволяет оперативно и качественно решать актуальные задачи, сказали опрошенные "Дни.ру" эксперты.
Так, политолог Дмитрий Фетисов обратил внимание на хорошую
подготовку премьер-министра к отчету. "Это было видно как по темам,
которые он поднимал, в том числе о нацпроектах, демографии, развитии медицины,
инфраструктуры, так и по уверенным ответам на вопросы депутатов", -
отметил аналитик.
Показательно, что в ходе обсуждения тех или иных проблем
сразу вырабатывались предложения, подчеркнул эксперт. По сути, отметил он, в
отчет добавились элементы рабочего совещания премьер-министра и депутатов.
"Это позитивный опыт. Видно, что есть эффективный
диалог между кабмином и Госдумой, что правительство сразу берет на карандаш те
вопросы, которые озвучивают депутаты. И не просто дает ответ на них, но и
слышит предложения и приступает к решению проблем", – констатировал
политолог в беседе с корреспонтом "Дни.ру".
По его мнению, это говорится о высоком уровне сотрудничества
правительства и нижней палаты парламента. Фетисов напомнил, что в ходе отчета
Медведев неоднократно говорил о примерах совместной работы с депутатами,
благодарил парламентариев за поддержку.
"Видно, что Медведев дорожит взаимодействием, ему комфортно работать с нынешним составом Госдумы", – подчеркнул эксперт.
Сейчас правительство и Госдума – два равноправных партнера,
которые уважают друг друга и заинтересованы в решении государственных задач,
заключил Фетисов.
В свою очередь, глава фонда ИСЭПИ, политический аналитик
Дмитрий Бадовский отметил поддержку Дмитрием Медведевым предложения Вячеслава
Володина о создании совместной рабочей группы Госдумы и правительства по
проработке и подготовке предложений и законодательных инициатив, прозвучавших в
ходе отчета. "Такая практика заслуживает того, чтобы стать
традиционной", – подчеркнул эксперт.
По его словам, рабочий механизм доработки проектов,
согласованных законодательной и исполнительной властью – это хороший пример
повышения эффективности соответствующей нормы Конституции. "Ежегодный
отчет правительства о результатах его деятельности проводится "в том числе по
вопросам, поставленным Государственной Думой", – написал Бадовский на своей
странице в Facebook.
Долгое время было не совсем ясно, как создать действующий
механизм ответственности кабмина по вопросам, поставленным законодателями.
Похоже, Медведев с Володиным нашли решение, констатировал Бадовский.
Важно, что по итогам отчета создана совместная рабочая
группа, которая займется оперативным анализом и реализацией предложений,
прозвучавших в ходе дискуссии, отметил политолог Антон Хащенко. "В долгий
ящик эти вопросы никто откладывать не будет", – сказал эксперт.
Глава правительства в среду, 17 апреля, выступил в Госдуме с
отчетом о работе кабинета министров за прошлый год. Медведев затронул
актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая реализацию
национальных проектов. Перед отчетом руководитель кабмина встретился со всеми
фракциями нижней палаты.
По итогам будет создана рабочая группа, которая займется
решением озвученных в ходе отчета вопросов. С соответствующей инициативной
выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Дмитрий Медведев поддержал
инициативу законодателя и назвал ее "абсолютно необходимой".