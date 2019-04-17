Дмитрия Быкова высмеяли в Сети. Известный блогер вспомнила
негативные высказывания публициста в ее адрес – и не посчитала нужным
сдерживать эмоции.
Дмитрия Быкова высмеяли в Сети. Известный блогер вспомнила
негативные высказывания публициста в ее адрес – и не посчитала нужным
сдерживать эмоции.
Новость о госпитализации не оставила
равнодушным не только поклонников публициста, но и его оппонентов. Популярный
блогер Лена Миро припомнила Быкову давний выпад в ее адрес.
"Дмитрий Быков, известный своей оппозиционной
неврастенией, впал в кому", – подписала Миро свой пост в Instagram. Блогер вспомнила высказывание
Быкова в свой адрес.
"Никогда такого не было, чтобы человек вот так нахамил,
а потом жизнь у него продолжалась гладко и ровно. Я уверен, что Лена Миро еще
будет когда-то стоять на паперти. И многие пройдут мимо с презрением", -
писал как-то публицист.
Блогер не посчитала нужным сдерживаться – несмотря на то,
что публицист попал в больницу в тяжелом состоянии. "Жалко его. Такой
эпичный клоун", – прокомментировала новость Миро.
Как сообщалось, журналист должен был выступить в Уфе 16 апреля. Однако мероприятие пришлось перенести – почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга. Когда лайнер приземлился в столице Башкирии, писателя сразу забрали в медпункт. По словам свидетелей, Быков был дезориентирован и не мог самостоятельно спуститься по трапу – его вывозили на каталке.
Позже стало известно о тяжелом состоянии журналиста. Были сообщения о том, что у 51-летнего начался отек мозга, врачи заподозрили инсульт. Быков впал в кому.