Дмитрия Быкова высмеяли в Сети. Известный блогер вспомнила негативные высказывания публициста в ее адрес – и не посчитала нужным сдерживать эмоции.

Дмитрия Быкова высмеяли в Сети. Известный блогер вспомниланегативные высказывания публициста в ее адрес – и не посчитала нужнымсдерживать эмоции.Новость о госпитализации не оставиларавнодушным не только поклонников публициста, но и его оппонентов. Популярныйблогер Лена Миро припомнила Быкову давний выпад в ее адрес."Дмитрий Быков, известный своей оппозиционнойневрастенией, впал в кому", – подписала Миро свой пост в Instagram. Блогер вспомнила высказываниеБыкова в свой адрес."Никогда такого не было, чтобы человек вот так нахамил,а потом жизнь у него продолжалась гладко и ровно. Я уверен, что Лена Миро ещебудет когда-то стоять на паперти. И многие пройдут мимо с презрением", -писал как-то публицист.Блогер не посчитала нужным сдерживаться – несмотря на то,что публицист попал в больницу в тяжелом состоянии. "Жалко его. Такойэпичный клоун", – прокомментировала новость Миро.Как сообщалось, журналист должен был выступить в Уфе 16 апреля. Однако мероприятие пришлось перенести – почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга. Когда лайнер приземлился в столице Башкирии, писателя сразу забрали в медпункт. По словам свидетелей, Быков был дезориентирован и не мог самостоятельно спуститься по трапу – его вывозили на каталке.Позже стало известно о тяжелом состоянии журналиста. Были сообщения о том, что у 51-летнего начался отек мозга, врачи заподозрили инсульт. Быков впал в кому.