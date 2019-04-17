Голландский Аякс добился в гостей волевой победы нал итальянским Ювентусом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Главный тренер амстердамцев Эрик тен Хаг сравнил встречу в Турине с бурей.

Голландский "Аякс" добился в гостей волевой победы нал итальянским "Ювентусом" 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Главный тренер амстердамцев Эрик тен Хаг сравнил встречу в Турине с бурей."В первом тайме нам было очень тяжело. Можно сказать, что игроки "Аякса" пережили бурю. Зато во втором тайме наша команда контролировала ход встречи и не позволила хозяевам осуществить свои планы. Зато мы смогли снять все вопросы", — заявил тренер "Аякса"."Я очень счастлив. Наши футболисты получили замечательный опыт борьбы с сильным соперником. "Аякс" растет и расширяет границы своих возможностей", — добавил Эрик тен Хаг.