Барселона в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов разгромила Манчестер Юнайтед 3:0 и вышла в полуфинал турнира. Но несмотря на крупный счет тренер чемпионов Испании не считает победу своей команды легкой.

"Барселона" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов разгромила "Манчестер Юнайтед" 3:0 и вышла в полуфинал турнира. Но несмотря на крупный счет тренер чемпионов Испании не считает победу своей команды легкой."Это Лига чемпионов, а тут не бывает легких матчей. Равно, как выигрыш в гостях не гарантировал там итоговой победы. Мы знали, что Месси проявит себя. И дело даже не в двух голах Лионеля, а в том, как он вел игру команды. Это счастье иметь такого игрока.", — заявил Вальверде."Барселона" впервые за три года пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. "Естественно, и=мы очень довольны. Давно "Барселоны" не было в полуфинале. Но мы не хотим ограничиваться этим", — указал тренер чемпионов Испании.