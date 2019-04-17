Вечером во вторник, 16 апреля, сотни молодых французов пришли на площадь Сен-Мишель рядом с островом Сите в центре Парижа, где располагается собор Парижской Богоматери, для совместной молитвы о спасении собора после пожара.

Вечером во вторник, 16 апреля, сотни молодых французов пришли на площадь Сен-Мишель рядом с островом Сите в центре Парижа, где располагается собор Парижской Богоматери, для совместной молитвы о спасении собора после пожара.Собравшиеся на акцию сидят и стоят полукругом. В центре площади, у фонтана Сен-Мишель, на чехлах от музыкального оборудования висят флаги – белый и желтый, рядом стоят зажженные свечи и лежат цветы.До начала акции ее организаторы попросили участников, готовых подпевать, сесть на землю, чтобы все могли видеть слова религиозных песен. Их транслируют на экран, вывешенный у подножия скульптуры архангела Михаила.Сбор участников мероприятия намечался на 9 часов вечера, передает РИА Новости. К этому времени на площади Сен-Мишель уже поставили синтезатор и колонки, принесли скрипку и гитару. Участники акции объявили, что на площади пройдет концерт в честь спасения собора Нотр-Дам.Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. По предварительным данным, возгорание может быть связано с реставрационными работами. Начато расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Международные организации и крупные компании предложили свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию.